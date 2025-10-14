Kiev | Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina nessuna vittima | Zelensky venerdì a Washington | sul tavolo i missili Tomahawk

14 ott 2025

Mosca avverte: "Finirà male anche per gli Usa. E il leader ucraino: "La Russia continua ad attaccare città e infrastrutture energetiche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Kiev: Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina, nessuna vittima | Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk

kiev mosca ha colpitoKiev, 'Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina' - La Russia ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud dell'Ucraina, senza tuttavia fare vittime, secondo quanto affermano le autorità ucraine. Lo riporta ansa.it

kiev mosca ha colpitoKiev al buio, la Russia colpisce ancora: droni, missili e panico nella notte - ROMA – Kiev è piombata nel buio più totale dopo un attacco “massiccio” russo, come lo ha definito l’aeronautica ucraina. Da dire.it

kiev mosca ha colpitoPutin evoca lo "spirito di Anchorage". Intanto bombarda l’Ucraina e annuncia nuove armi - Notte durissima per Kiev e diverse altre regioni, colpite da droni e missili, e rimaste al buio. Riporta huffingtonpost.it

