Kiev | Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina nessuna vittima | Zelensky venerdì a Washington | sul tavolo i missili Tomahawk

Mosca avverte: "Finirà male anche per gli Usa. E il leader ucraino: "La Russia continua ad attaccare città e infrastrutture energetiche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev: Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina, nessuna vittima | Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Così l’intelligence americana supporta Kiev negli attacchi ai siti energetici russi. Obiettivo: indebolire il Cremlino e spingere Mosca verso il negoziato. Ma la mossa potrebbe cambiare gli equilibri del conflitto - facebook.com Vai su Facebook

Trump: “Ho deciso sull’invio di missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: Ue e Nato si preparano allo scontro - X Vai su X

Kiev, 'Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina' - La Russia ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud dell'Ucraina, senza tuttavia fare vittime, secondo quanto affermano le autorità ucraine. Lo riporta ansa.it

Kiev al buio, la Russia colpisce ancora: droni, missili e panico nella notte - ROMA – Kiev è piombata nel buio più totale dopo un attacco “massiccio” russo, come lo ha definito l’aeronautica ucraina. Da dire.it

Putin evoca lo "spirito di Anchorage". Intanto bombarda l’Ucraina e annuncia nuove armi - Notte durissima per Kiev e diverse altre regioni, colpite da droni e missili, e rimaste al buio. Riporta huffingtonpost.it