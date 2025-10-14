Kiefer Sutherland prete e Al Pacino mafioso nell' action thriller Father Joe scritto e prodotto da Luc Besson

Mentre vedremo alla festa del cinema di Roma il suo Dracula: l'amore perduto, al cinema dal 29 ottobre, Luc Besson ha scritto e produce l'action thriller Father Joe, con Al Pacino e Keefer Sutherland nel cast. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

