Keanu Reeves ricorda Diane Keaton insieme alla regista Nancy Meyers | Gentilissima e unica

Un signore che ricorda un'altra signora: Keanu Reeves era il giovane medico che perdeva la testa per Diane Keaton in Tutto può succedere di Nancy Meyers. La regista si è unita alla commemorazione della grande attrice. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Keanu Reeves ricorda Diane Keaton insieme alla regista Nancy Meyers: "Gentilissima e unica"

