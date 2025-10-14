Keanu Reeves ricorda Diane Keaton insieme alla regista Nancy Meyers | Gentilissima e unica

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un signore che ricorda un'altra signora: Keanu Reeves era il giovane medico che perdeva la testa per Diane Keaton in Tutto può succedere di Nancy Meyers. La regista si è unita alla commemorazione della grande attrice. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

