kate middleton tra i vigili del fuoco cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle

Kate Middleton e William hanno fatto un viaggio a sorpresa in Irlanda del Nord. La coppia si è fermata solo un giorno, per incontrare le comunità locali. Due tappe e due look per la Principessa del Galles. La prima a Cookstown tra i pompieri dove si è presentata con uno dei suoi cappotti iconici, firmato Alexander McQueen. La seconda alla Mallon Farm dove ha sfoggiato un look country con un pesante cardigan in lana. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton sul camion dei pompieri col cappotto sgualcito. In attesa di vederla nuovamente con la tiara, Kate Middleton ha dato sfoggio del suo lato più pratico. 🔗 Leggi su Dilei.it

