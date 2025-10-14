Kate Middleton | No smartphone at the dinner table

Nel corso della nuova puntata di Talking Royals su ITV news, condotta da Lucrezia Millarini con la partecipazione del Royal Editor Chris Ship, dell’esperta Lizzie Robinson e della storica Alice Loxton, il dibattito si è concentrato su un tema che tocca da vicino la vita quotidiana di molte famiglie: l’impatto dei dispositivi digitali sul tempo trascorso insieme. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

