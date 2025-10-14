Kate Middleton indossa di nuovo la tiara | terzo banchetto di Stato dell’anno

Kate Middleton indossa ancora una volta la tiara. Infatti, il Palazzo ha confermato la sua presenza e quella del Principe William al banchetto di Stato che verrà offerto al Presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier e alla First Lady Frau Elke Büdenbender. Kate Middleton, quando indosserà nuovamente la tiara. Avremo quindi modo di apprezzare Kate Middleton nel suo ruolo di Principessa del Galles. La moglie di William passa con estrema facilità dai giochi con i bambini, come ha fatto ad Oxford giovedì 9 ottobre, dove si è divertita tra laboratori di pasta e fiori di carta, agli impegni più formali, come ha fatto accogliendo a Windsor Donald e Melania Trump lo scorso settembre, nel rispetto del più stretto cerimoniale di Corte. 🔗 Leggi su Dilei.it

