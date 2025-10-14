Kate e William amore e nuovi inizi | visita a sorpresa prima del trasloco a novembre a Forest Lodge la casa da 18 milioni di euro

I principi di Galles mostrano, ancora una volta, con forza e serenità il loro amore, capace di superare anche i momenti più difficili. La visita a sorpresa in Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Kate e William, amore e nuovi inizi: visita a sorpresa prima del trasloco (a novembre) a Forest Lodge, la casa da 18 milioni di euro

Argomenti simili trattati di recente

