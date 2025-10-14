Kalulu Juve l’infortunio di Bremer stravolge i piani di Tudor sul francese | a cosa sta pensando il tecnico bianconero La strategia

Kalulu Juve, l’infortunio di Bremer cambia i piani: il francese arretra sulla linea a tre, il texano pronto a tornare nel ruolo di esterno di centrocampo. L’infortunio di  Gleison Bremer  costringe  Igor Tudor  a ridisegnare la sua  Juventus, e la prima, grande mossa tattica riguarda  Pierre Kalulu. L’eclettico difensore francese, utilizzato nelle ultime uscite come esterno a tutta fascia, è pronto a tornare nel suo ruolo naturale per sopperire all’assenza del leader brasiliano. Come riportato da  Tuttosport, si tratta di un ritorno alle origini che, a cascata, andrà a modificare anche l’assetto della corsia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

