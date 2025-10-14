Juventus Women Walti svela | Qui per aiutare la squadra a crescere ancora Ambizioni elevate ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa

Juventus Women, Lia Walti – nuovo acquisto dall’Arsenal – ha parlato così del suo ambientamento in bianconero. Le dichiarazioni. A Disney+, Lia Walti ha rilasciato queste dichiarazioni. Ecco cosa ha detto la nuova top player della Juventus Women, arrivata in estate dall’Arsenal. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO FEMMINILE ARRIVO ALLA JUVENTUS WOMEN – «Sono qui per aiutare la Juve a crescere ancora, a migliorarsi soprattutto a livello internazionale e sono contenta della mia scelta. Anche per me è una sfida, un modo di fare altra esperienza in un nuovo ambiente stimolante. Le ambizioni sono elevate ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Walti svela: «Qui per aiutare la squadra a crescere ancora. Ambizioni elevate, ma ci vuole tempo per costruire una squadra da top in Europa»

