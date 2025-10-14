Juventus Women definito il calendario di novembre | ufficiali date e orari della 5ª e 6ª giornata tutti i dettagli

Juventus Women, definito il calendario di novembre con gli impegni delle bianconere: tutto quello che c’è da sapere. È un mese di novembre che si preannuncia già importante per le ambizioni delle Juventus Women. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato date e orari della quinta e sesta giornata di campionato, e per le bianconere di Massimiliano Canzi si tratta di due appuntamenti da non fallire, specialmente dopo un avvio di stagione a rilento. Dopo la vittoria in Champions e i successi in coppa, le campionesse d’Italia sono infatti chiamate a invertire la rotta in campionato, dove finora hanno raccolto un solo punto in due partite, frutto di un pareggio e di una sconfitta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

