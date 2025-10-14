Juventus Vlahovic contestato in nazionale dai tifosi serbi

Una caporetto per il calcio serbo Notte da incubo per Dusan Vlahovic, contestato duramente in nazionale dai tifosi serbi dopo la bruciante sconfitta per 1-0 contro l’Albania. La Serbia sta vivendo n autentico psicodramma in questa di qualificazione al mondiale. Oltre il danno pure la beffa, non solo la sconfitta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

