Juventus Vlahovic contestato in nazionale dai tifosi serbi
Una caporetto per il calcio serbo Notte da incubo per Dusan Vlahovic, contestato duramente in nazionale dai tifosi serbi dopo la bruciante sconfitta per 1-0 contro l’Albania. La Serbia sta vivendo n autentico psicodramma in questa di qualificazione al mondiale. Oltre il danno pure la beffa, non solo la sconfitta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Vlahovic, scoppia il caso: la Serbia affonda e Dusan finisce nel mirino - La nazionale ha deciso di sollevare dall'incarico il commissario tecnico Stojkovic, sostituendolo per il momento con l'ex Juve Mirkovic
