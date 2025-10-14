Juventus tra Skriniar e Kim per sostituire Bremer
Il nuovo infortunio patito da Bremer, che terrà fuori il difensore brasiliano almeno per due mesi, costringe i bianconeri a dover intervenire subito nel mercato di gennaio per reperire un sostituto all’altezza. Stanto alle prime indiscrezioni la Juventus si troverebbe divisa nella scelta tra Skriniar e Bremer, due vecchie conoscenze della Serie A italiana. JUVENTUS TRA SKRINIAR E BREMER: LA SITUAZIONE ATTUALE DEI DUE DIFENSORI MILAN SKRINIAR L’ex centrale di Sampdoria e Inter, classe 1995, milita attualmente in Turchia, al Fenerbache, dove è sotto contratto fino a giugno 2029, essendo stato riscattato dal Psg per 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
