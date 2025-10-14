Juventus Simeone spalanca le porte | Molina-Nico Gonzalez destini incrociati | ESCLUSIVO

Calciomercato.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri non hanno bisogno solo di un centrocampista e, forse, di un difensore dopo il ko di Bremer: attenzione alla fascia destra per gennaio La notizia della nuova operazione di Gleison Bremer ha lasciato un po’ di stucco tifosi e addetti ai lavori: il brasiliano, che non gioca dalla partita contro l’ Atalanta, starà fuori per un mesetto circa. Molina (LaPresse) – Calciomercato.it Per la sua sostituzione immediata, in termini numerici, verrà promosso dalla Next Gen Pedro Felipe, anch’egli attualmente fermo ai box, ne avrà per 710 giorni. Al rientro, poi, dell’ex Torino si capirà se bisognerà intervenire sul mercato oppure no. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus simeone spalanca le porte molina nico gonzalez destini incrociati esclusivo

© Calciomercato.it - Juventus, Simeone spalanca le porte: Molina-Nico Gonzalez, destini incrociati | ESCLUSIVO

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus simeone spalanca porteJuventus, Simeone spalanca le porte: Molina-Nico Gonzalez, destini incrociati | ESCLUSIVO - La Juve torna alla carica per Molina dell'Atletico Madrid: Simeone pronto a lasciarlo partire a gennaio, servono 25 milioni ... Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Simeone Spalanca Porte