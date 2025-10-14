Juventus Simeone spalanca le porte | Molina-Nico Gonzalez destini incrociati | ESCLUSIVO
I bianconeri non hanno bisogno solo di un centrocampista e, forse, di un difensore dopo il ko di Bremer: attenzione alla fascia destra per gennaio La notizia della nuova operazione di Gleison Bremer ha lasciato un po’ di stucco tifosi e addetti ai lavori: il brasiliano, che non gioca dalla partita contro l’ Atalanta, starà fuori per un mesetto circa. Molina (LaPresse) – Calciomercato.it Per la sua sostituzione immediata, in termini numerici, verrà promosso dalla Next Gen Pedro Felipe, anch’egli attualmente fermo ai box, ne avrà per 710 giorni. Al rientro, poi, dell’ex Torino si capirà se bisognerà intervenire sul mercato oppure no. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
