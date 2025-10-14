Juventus | operazione al menisco per Bremer

Un intervento necessario Gleison Bremer, difensore cardine della Juventus, ha subito un’operazione con successo il 13 ottobre 2025 a Lione per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, eseguito dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet con il medico sociale Paolo Cavallo, ha confermato che il recupero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: operazione al menisco per Bremer

