Juventus One al via la stagione delle squadre paralimpiche bianconere Giornata di shooting fotografico oggi a Vinovo
Juventus One, via alla stagione delle squadre paralimpiche del club bianconero. Shooting fotografico oggi a Vinovo. Attraverso il proprio sito ufficiale, è stato reso noto il via alla stagione della Juventus One. Di seguito riportati tutti i dettagli. COMUNICATO – « Con Juventus One proseguono i round di shooting fotografici dedicati a tutte le squadre di Juventus: momenti di entusiasmo ed emozione che, ogni anno, danno il via ad una nuova stagione sportiva. Lo shooting fotografico delle squadre paralimpiche si è svolto oggi presso l’Allianz Training Centre di Vinovo. Il luogo non è casuale: Vinovo sarà presto il cuore di un nuovo progetto di calcio integrato, nato dalla collaborazione fra lo staff del settore giovanile e quello di Juventus One. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La rete di @Kamaldeenho10 contro la Juventus è il primo GOTM della stagione Kamaldeen's goal against Juventus is the first GOTM of the season #GOTM #GoAtalantaGo
