Juventus nuovo stop Bremer | i tempi di recupero si allungano 2025 già finito?
I bianconeri dovranno fare a meno per diverse settimane del roccioso centrale brasiliano, fermo ai box per infortunio Il giorno dopo in casa Juventus è tempo di valutazioni per quanto riguarda la nuova operazione per Gleison Bremer, un fulmine a ciel sereno per l'allenatore Igor Tudor. Bremer (LaPresse) – Calciomercato.it Il 27 settembre scorso l'ultima partita disputata dal Nazionale brasiliano contro l' Atalanta di Ivan Juric, poi il nuovo problema allo stesso ginocchio operato un anno fa e lo stop che fa tremare la Juventus. Per la sostituzione, almeno numerica, immediata, sarà chiamato in prima squadra dalla Next Gen il connazionale Pedro Felipe, una pedina in più per il tecnico croato che dovrà fare di necessità virtù e pensare, eventualmente, anche ad un cambio di modulo.
