Juventus Next Gen ricordi Iocolano? Nuova vita in…Kings League! Ecco dove giocherà l’ex centrocampista bianconero

Juventus Next Gen, ricordi Iocolano? L’ex centrocampista bianconero sbarca in Kings League, ecco dove giocherà l’anno prossimo. Un altro ex Juventus nel mondo della Kings League. Dopo aver visto tanti campioni del passato calcare i campi del nuovo format che unisce calcio e intrattenimento, anche un ex giocatore della Juventus Next Gen si unisce alla competizione: Simone Iocolano è un nuovo giocatore dell’ FC Zeta. Un innesto d’esperienza per la squadra di ZW Jackson. L’esperto centrocampista offensivo, classe 1989, andrà a rinforzare la squadra presieduta dal noto content creator ZW Jackson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ricordi Iocolano? Nuova vita in…Kings League! Ecco dove giocherà l’ex centrocampista bianconero

