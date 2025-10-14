Tonali e il possibile ritorno in Italia Un vecchio pallino torna di moda per la Juventus ed è quello del centrocampista del Necastle già cercato in estate. Matteo Moretto, sul canale YT di Fabrizio Romano, ha parlato di Sandro Tonali. “Voglio adesso fare un focus dal punto di vista del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Moretto “Juventus ancora su Tonali”