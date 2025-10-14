Juventus Marinozzi David? Non deve gettare la spugna

L'opinione di Marinozzi su David Andrea Marinozzi (ex telecronista Sky), in un video su YT, ha parlato del momento che vive Jonathan David con la Juventus. "Sono clamorosamente sorpreso da questo suo andamento perché quello che avevo visto in questi anni in Ligue 1 e anche in Champions League era

Moretto: "Occhio che la Juventus di Comolli è la squadra che resta maggiormente interessata a Tonali per giugno, già Giuntoli era pronto a tutto per arrivare a lui e Osimhen poi…" Matteo Moretto, sul canale YT di Fabrizio Romano, ha parlato di Sandro

Marinozzi deluso da quel bianconero: «Clamorosamente sorpreso dal suo rendimento, quello che ho visto in questi anni è un giocatore differente. Riprenditi la Juve» Marinozzi, il giornalista analizza la crisi del canadese: il problema è psicologico, ha perso il posto fisso e ora deve reagire senza paura Da leader a giocatore normale, da certezza a opzione in un t ...

Marinozzi: "Sono sorpreso dal rendimento di David. Jonathan non gettare la spugna, reagisci e…" Andrea Marinozzi, in un video shorts postato su YouTube, ha parlato del momento che vive Jonathan David.

Juventus, Damiani a Tuttosport: 'David va aspettato, gli serve almeno una stagione' Il noto procuratore prende le difese dell'attaccante canadese, in grande difficoltà in questa prima parte di stagione in bianconero.