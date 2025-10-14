Juventus Marinozzi David? Non deve gettare la spugna

L’opinione di Marinozzi su David Andrea Marinozzi (ex telecronista Sky), in un video su YT, ha parlato del momento che vive Jonathan David con la Juventus. “Sono clamorosamente sorpreso da questo suo andamento perché quello che avevo visto in questi anni in Ligue 1 e anche in Champions League era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

