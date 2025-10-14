Juventus infortunio Bremer | Skriniar in arrivo a Gennaio?
L’infortunio di Bremer L’infortunio di Gleison Bremer priverà la Juventus del proprio leader difensivo per un periodo di almeno due mesi. A causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, sarà operato a Lione. Dopo il crociato del 2024, questo stop complica i piani di Igor Tudor, che perde L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
