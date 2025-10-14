Juventus | emergenza Bremer

Un altro infortunio al ginocchio Gleison Bremer, difensore cardine della Juventus, affronta una nuova emergenza: una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, già operato nel 2024 per il crociato, richiede un intervento chirurgico a Lione. Gli accertamenti, effettuati il 13 ottobre 2025 dopo fastidi emersi contro l’Atalanta, hanno confermato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: emergenza Bremer

