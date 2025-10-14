Juve riecco Miretti | duttile e dinamico può essere il jolly di Tudor

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista cresciuto nelle giovanili bianconere torna a disposizione a due mesi dall'infortunio alla coscia destra. Può dare respiro a due titolarissimi oppure permettere al croato di cambiare modulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

