Torino, 14 ottobre 2025 – Un anno dopo, punto e a capo. Gleison Bremer e il ginocchio, un tormento che prosegue. Rientrato in questa stagione dopo il lungo infortunio dell’anno scorso, il brasiliano ha dovuto incorrere in nuovo stop, stavolta per un serio problema al menisco per cui si è resa necessaria una operazione chirurgica: la Juve rischia di rimanere priva del suo miglior difensore per altri due mesi abbondanti. Un problema non da poco per Igor Tudor, che dovrà trovare soluzioni interne e alternative, confidando anche nel rientro di Cabal dopo la lesione al bicipite femorale. E per una squadra come la Juve, che ha iniziato la stagione con qualche gol subito di troppo, l’assenza del centrale brasiliano rischia di pesare oltremodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, operazione ok per Bremer. In campo nel nuovo anno