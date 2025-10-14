Juve infortunio Bremer | già bloccato il sostituto è a Torino

Con Eleonora Trotta e Riccardo Meloni, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative ai bianconeri dopo l’infortunio del brasiliano L’infortunio pesante di Gleison Bremer ha mischiato nuovamente le carte in casa Juventus. Il possente centrale brasiliano è stato infatti operato stamattina a Lione e dovrà restare ai box per circa due mesi. (LaPresse) – Calciomercato.it Tegola pesante per Tudor come evidenziato dalla nota della stessa società: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

