Juve infortunio Bremer | già bloccato il sostituto è a Torino
Con Eleonora Trotta e Riccardo Meloni, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news relative ai bianconeri dopo l’infortunio del brasiliano L’infortunio pesante di Gleison Bremer ha mischiato nuovamente le carte in casa Juventus. Il possente centrale brasiliano è stato infatti operato stamattina a Lione e dovrà restare ai box per circa due mesi. (LaPresse) – Calciomercato.it Tegola pesante per Tudor come evidenziato dalla nota della stessa società: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Cosa succede in casa #Juventus dopo l'infortunio di #Bremer: tra la soluzione interna e l'opzione sul mercato NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e @RiccardoMeloni4 Vai su X
L'ex Napoli può tornare in Serie A e giocare per la Juve: è l'obiettivo dei bianconeri dopo il brutto infortunio di Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bremer, intervento riuscito: le condizioni del difensore della Juventus - Ecco quanto dovrà stare fermo il centrale brasiliano La notizia che tutti i tifosi bianconeri attendevano con ansia ... Riporta calcionews24.com
Infortunio Bremer, la Juve scrive al proprio difensore: il messaggio di auguri di pronta guarigione del club bianconero – FOTO - Infortunio Bremer, affetto social per il difensore brasiliano: la società e i tifosi si stringono attorno al loro leader dopo l’intervento al menisco Un messaggio breve, semplice ma carico d’affetto. Come scrive juventusnews24.com
Infortunio Bremer, intervento perfettamente riuscito in mattinata a Lione: il comunicato ufficiale della Juventus e le condizioni del difensore - Infortunio Bremer, intervento al menisco per il difensore: l’operazione è andata bene, Tudor spera di riaverlo a fine novembre. Come scrive juventusnews24.com