Juve il problema non è Tudor A gennaio Milinkovic-Savic è un' occasione da non perdere

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strategia estiva da rivedere tra centrocampo incompleto e difesa fragile, ma a gennaio potrebbe arrivare l'ex laziale, in rientro dall’Arabia, che darebbe a Tudor la possibilità di ridisegnare la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve il problema non 232 tudor a gennaio milinkovic savic 232 un occasione da non perdere

© Gazzetta.it - Juve, il problema non è Tudor. A gennaio Milinkovic-Savic è un'occasione da non perdere

Scopri altri approfondimenti

juve problema 232 tudorUn problema per Tudor: l’attacco bianconero si &#232; inceppato - Tutto il reparto offensivo della Juventus vive una fase complicata: l’ultimo gol di una punta centrale risale al 16 settembre contro il Borussia Dortmund. tuttojuve.com scrive

Juve, Tudor: "Miglior primo tempo. Problema al polpaccio per Thuram" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1- Da tuttomercatoweb.com

Verona-Juve, Tudor in conferenza: "Con l'Hellas senza alibi. Nessun processo sui 7 gol" - Le parole del croato alla vigilia della sfida di domani alle 18 con l'Hellas: "A Verona senza scuse o alibi - Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Problema 232 Tudor