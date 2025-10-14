C’è un gran parlare di calciomercato in casa Juventus soprattutto dopo i ko di Gleison Bremer e Juan Cabal. Ma la bordata a Comolli non ce l’aspettavamo. Parole davvero forti che lasciano in molti senza parole, il dirigente bianconero finisce sotto accusa da chi non possiamo dire sia uno qualsiasi in casa Juve. (ANSA) TvPlay.it “ Difficile parlare, prima di giudicare è meglio conoscerle a fondo. Se dovessi guardare quello che è stato fatto è stato sbagliato qualcosa, invece di tre attaccanti dovevano prenderne uno con un centrocampista e un difensore. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Juve giocatori presi non malvagi per puntare all’Europa League”, la BORDATA a Comolli