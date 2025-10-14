Juve giocatori presi non malvagi per puntare all’Europa League la BORDATA a Comolli
C’è un gran parlare di calciomercato in casa Juventus soprattutto dopo i ko di Gleison Bremer e Juan Cabal. Ma la bordata a Comolli non ce l’aspettavamo. Parole davvero forti che lasciano in molti senza parole, il dirigente bianconero finisce sotto accusa da chi non possiamo dire sia uno qualsiasi in casa Juve. (ANSA) TvPlay.it “ Difficile parlare, prima di giudicare è meglio conoscerle a fondo. Se dovessi guardare quello che è stato fatto è stato sbagliato qualcosa, invece di tre attaccanti dovevano prenderne uno con un centrocampista e un difensore. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rinnovi Juve: Yildiz la priorità. E ci sono cinque giocatori in scadenza - X Vai su X
Trezeguet si espone anche sulla Juventus attuale: "I giocatori devono ancora capire dove si trovano" ? - facebook.com Vai su Facebook
Cassano contro Marotta dopo Juve-Inter: “La gente lo prende per il c..o, non sa chi sono i giocatori” - L'Inter sarà impegnata in Champions League contro l'Ajax nella prima giornata della fase campionato della competizione europea. Lo riporta fanpage.it
Garbo: "Juve male a centrocampo. Presi due attaccanti che insieme non ne fanno uno" - Ospite della trasmissione Maracanã su TMW Radio, Daniele Garbo ha fatto il punto dopo sei giornate di campionato. Si legge su tuttojuve.com
Juve, Amoruso: "Non si può lasciare solo a Yildiz il compito di risolvere le partite con una giocata" - Due pareggi consecutivi in campionato, l’ultimo contro l’Atalanta, e la sensazione che manchi ancora qualcosa. tuttosport.com scrive