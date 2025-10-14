Juve con Bremer ko torna di moda Skriniar Molina sempre in cima alla lista per la fascia
Il nuovo stop di Bremer obbliga i bianconeri a muoversi anche in mezzo per gennaio: dal prestito dello slovacco a Kim, “scontento” al Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Juve, con Bremer ko torna di moda Skriniar. Molina sempre in cima alla lista per la fascia - Il nuovo stop di Bremer obbliga i bianconeri a muoversi anche in mezzo per gennaio: dal prestito dello slovacco a Kim, “scontento” al Bayern ... Come scrive gazzetta.it
