Jurassic World - La rinascita disponibile in Ultra HD 4K e Blu-ray diversi i contenuti speciali per i fan della saga
È disponibile l'edizione digitale fisica di Jurassic World - La rinascita, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con svariati contenuti speciali come multipli commenti audio e scene eliminate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Scopri altri approfondimenti
A tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World, la saga torna con una nuova, sorprendente evoluzione. #JurassicWorld–LaRinascita porta l’avventura in una direzione inedita: un’intrepida squadra è in corsa contro il tempo per assicurarsi i campio - facebook.com Vai su Facebook
#JurassicWorld - Il Dominio, il cast del film stasera in tv - X Vai su X
Jurassic World – La rinascita: la Paura trona protagonista - Rinascita è la parola chiave del nuovo capitolo del franchise di Jurrassic World, che arriva tre anni dopo Jurassic World Dominion. Come scrive fantascienza.com
Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione? - Sarà al settimo cielo Scarlett Johansson, che si era dichiarata fan sfegatata della saga di Jurassic Park, entusiasta di condurre il cast di Jurassic World - Segnala comingsoon.it
Jurassic World - La Rinascita: quanto deve incassare il sequel con Scarlett Johansson per salvare il franchise? - La Rinascita sarà un successo, c'è una cifra minima che il sequel con Scarlett Johansson deve incassare a livello globale per essere all ... Secondo comingsoon.it