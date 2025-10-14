Julia Roberts versione Guadagnino | Innamorata di lui

Julia Roberts, con le mani che afferrano gli stipiti della porta, finge di non voler entrare nella stanza dell' Hotel Cipriani di Venezia in cui l'attende un ristrettissimo gruppo di giornalisti, mentre Luca Guadagnino la spinge, divertito e complice, dalla schiena. Morbido completo bianco con una fascia laterale di righe crema, marrone e bordeaux, l'attrice è protagonista – insieme a Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny – di After the Hunt – Dopo la caccia, da giovedì in sala dopo il passaggio fuori concorso a Venezia 82. Roberts è Alma Imhoff, stimata professoressa di filosofia di Yale, in corsa per un'ambita cattedra.

