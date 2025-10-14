Judo Fisdir i campioni d’Italia sul podio al Palamangano

Palermotoday.it | 14 ott 2025

Atleti di tutta Italia hanno partecipato domenica 12 ottobre al campionato italiano di judo Fisdir al PalaMangano Sessanta gli atleti iscritti al campionato tra settore promozione e agonistico con disabilità intellettivo relazionale e 11 le società partecipanti. L'evento è stato organizzato dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

