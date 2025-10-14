Judo Fisdir i campioni d’Italia sul podio al Palamangano
Atleti di tutta Italia hanno partecipato domenica 12 ottobre al campionato italiano di judo Fisdir al PalaMangano Sessanta gli atleti iscritti al campionato tra settore promozione e agonistico con disabilità intellettivo relazionale e 11 le società partecipanti. L'evento è stato organizzato dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
