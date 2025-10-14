Judo Falcone è terzo nei 90 kg al Grand Prix di Lima Mincinesi e Tavano ai piedi del podio

Nella notte italiana si è conclusa la terza e ultima giornata del Grand Prix di Lima, valevole come decimo appuntamento stagionale (escludendo i vari Campionati Mondiali, assoluti e giovanili) del World Tour 2025 di judo. Sul tatami peruviano del ‘Coliseo Eduardo Dibos’ sono andate in scena le categorie pesanti e l’Italia ha saputo raccogliere altri tre piazzamenti di prestigio, archiviando il torneo con un bottino di quattro podi, tre quinti e tre settimi posti. Dopo le top3 raccolte nei primi due giorni da Valerio Accogli (primo nei -66 kg), Giorgia Stangherlin (seconda nei -70 kg) e Irene Pedrotti (terza nei -70 kg), è arrivato infatti anche l’ottimo terzo posto di Tiziano Falcone nei -90 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

