Nella notte italiana si è conclusa la terza e ultima giornata del Grand Prix di Lima, valevole come decimo appuntamento stagionale (escludendo i vari Campionati Mondiali, assoluti e giovanili) del World Tour 2025 di judo. Sul tatami peruviano del ‘Coliseo Eduardo Dibos’ sono andate in scena le categorie pesanti e l’Italia ha saputo raccogliere altri tre piazzamenti di prestigio, archiviando il torneo con un bottino di quattro podi, tre quinti e tre settimi posti. Dopo le top3 raccolte nei primi due giorni da Valerio Accogli (primo nei -66 kg), Giorgia Stangherlin (seconda nei -70 kg) e Irene Pedrotti (terza nei -70 kg), è arrivato infatti anche l’ottimo terzo posto di Tiziano Falcone nei -90 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Falcone è terzo nei 90 kg al Grand Prix di Lima. Mincinesi e Tavano ai piedi del podio