Jonas Vingegaard e il mancato arrivo a Madrid per le proteste alla Vuelta | Una m*rda finire così

Nel docufilm inedito prodotto e divulgato dalla Visma Lease a Bike sulla Vuelta 2025, la scena più dura è quella di Jonas Vingegaard che sale in ammiraglia alla notizia di aver vinto senza arrivare a Madrid. Nessun abbraccio, nessuna festa, nessuna gioia: solo disgusto e rassegnazioe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

VINGEGAARD. «SPERAVO IN QUALCOSA DI MEGLIO, MA SE MI PREPARO BENE POSSO ESSERE COMPETITIVO» - Il corridore che più di tutti ha deluso in questi Campionati Europei è senza dubbio Jonas Vingegaard, che si è ritirato quando mancavano 110 km dalla fine della corsa. Segnala tuttobiciweb.it

Vingegaard dopo il ritiro agli Europei: 'Posso davvero competere in questo tipo di corse' - Il campione danese è uscito presto di scena agli Europei di ciclismo in Ardèche, ma è fiducioso per il suo futuro nelle classiche ... Da it.blastingnews.com

Ciclismo, Vingegaard apre al Giro d'Italia: "Ma non dipende solo da me" - Lease a Bike: "La certezza resta il Tour de France" ... Segnala msn.com