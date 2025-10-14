Jolanda Renga ricattata sui social | la denuncia

Jolanda Renga ha denunciato di aver ricevuto una tentata estorsione sui social: qualcuno le ha chiesto 10.000 euro per delle sue foto intime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

jolanda renga ricattata socialRicattata Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini: “Pubblico le foto di te nuda se tua mamma non mi dà 10.000 euro” - La ventenne, studentessa allo Iulm, dove pochi giorni fa era stata invitata a parlare di body shaming, ha ricevuto il messaggio da uno sconosciuto. Scrive ilgiorno.it

jolanda renga ricattata socialMinacce a Jolanda Renga sui social: “Mi sono spaventata” - Jolanda Renga è stata intimidita da un follower che la ricattava pubblicando foto sue nuda e volendo 10mila euro da Ambra Angiolini. Segnala mam-e.it

jolanda renga ricattata socialJolanda Renga ricattata: «Pubblicherò le foto di te nuda se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini». E lei denuncia (e le foto non esistono) - Brutta disavventura per la figlia (21 anni) di Francesco Renga e di Ambra Angiolini ... Segnala msn.com

