Jolanda Renga ricattata | Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda

“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Di pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita”. È questo il messaggio apparso sul cellulare di Jolanda Renga, 21enne figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. A denunciarlo è la diretta interessata sui social, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Jolanda Renga minacciata: “Pubblicherò tue foto nuda se Ambra Angiolini non mi dà 10mila euro” - X Vai su X

“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita” Jolanda Renga vittima di minacce, una richiesta shock rivolta direttamente alla madre, Ambra Angiolini - facebook.com Vai su Facebook

Ricattata Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini: “Pubblico le foto di te nuda se tua mamma non mi dà 10.000 euro” - La ventenne, studentessa allo Iulm, dove pochi giorni fa era stata invitata a parlare di body shaming, ha ricevuto il messaggio da uno sconosciuto. Scrive ilgiorno.it

