“Ti rovinerò la vita”: la minaccia ricevuta da Jolanda Renga. Un messaggio minaccioso, una richiesta di denaro e un riferimento diretto ai genitori, Ambra Angiolini e Francesco Renga. È l’incubo vissuto da Jolanda Renga, 21 anni, che ha raccontato su Instagram di aver ricevuto un messaggio di estorsione sessuale: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita.” La reazione: “Non fatevi intimidire, cercate aiuto”. Jolanda Renga ha bloccato subito il numero, allertato i genitori e presentato denuncia alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Jolanda Renga ricattata online: ‘Pubblicherò le tue foto nude se non ricevo 10mila dollari’, la reazione