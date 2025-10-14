Jolanda Renga minacciata sui social | Ambra Angiolini deve darmi 10mila euro

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata minacciata sui social da un numero anonimo. La 21enne ha condiviso su Instagram lo screen del messaggio: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita”, si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

