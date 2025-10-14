Jolanda Renga minacciata | Pubblicherò le foto di te nuda se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini

Brutta disavventura per Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini. La 21enne ha raccontato sui social di aver ricevuto un messaggio di estorsione online, in cui un anonimo le intimava di pagare una somma di denaro per evitare la pubblicazione di presunte foto intime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

