Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime | Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita – Il video

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jolanda Renga, la figlia 21enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha raccontato sui social di essere stata vittima di un tentativo di estorsione onlin e. Un messaggio minaccioso, arrivato da un profilo anonimo, la avvertiva: se non avesse fatto arrivare 10mila dollari «da tua madre Ambra», sarebbero state diffuse presunte foto intime. «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda», recitava il testo del ricatto, poi condiviso pubblicamente da Jolanda nelle sue storie di Instagram. La denuncia di Jolanda Renga. Lontana dal cedere alla paura, la giovane ha scelto di denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

