Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime | Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita – Il video
Jolanda Renga, la figlia 21enne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha raccontato sui social di essere stata vittima di un tentativo di estorsione onlin e. Un messaggio minaccioso, arrivato da un profilo anonimo, la avvertiva: se non avesse fatto arrivare 10mila dollari «da tua madre Ambra», sarebbero state diffuse presunte foto intime. «Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda», recitava il testo del ricatto, poi condiviso pubblicamente da Jolanda nelle sue storie di Instagram. La denuncia di Jolanda Renga. Lontana dal cedere alla paura, la giovane ha scelto di denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
'Paga o pubblico la tua foto nuda': ricattata Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini. Lei sui social: 'Non fatevi intimidire da certa feccia e cercate subito aiuto' #ANSA - X Vai su X
Jolanda Renga, figlia di Francesco e Ambra Angiolini, ha scelto di parlare sui social di una brutta vicenda che le è accaduta. La 21enne ha ricevuto un messaggio anonimo da una persona che la minacciava di pubblicare sue foto intime se non avesse ricevut - facebook.com Vai su Facebook
La denuncia di Jolanda Renga: «Ricattata con la minaccia di pubblicare foto di nudo» - Brutta disavventura per Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini. Riporta msn.com
Jolanda Renga ricattata sui social: "10mila dollari da Ambra Angiolini o pubblico le tue foto nuda" - Qualcuno le ha chiesto 10 dollari per non pubblicare foto di nudo. Secondo gazzetta.it
Ricattata Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini: “Pubblico le foto di te nuda se tua mamma non mi dà 10.000 euro” - La ventenne, studentessa allo Iulm, dove pochi giorni fa era stata invitata a parlare di body shaming, ha ricevuto il messaggio da uno sconosciuto. Riporta ilgiorno.it