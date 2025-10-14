“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”: questo il messaggio che ha ricevuto Jolanda Renga che ha prontamente denunciato la tentata estorsione. La ragazza ha svelato ai suoi followers cos’è successo ed ha condiviso il messaggio ricattatorio che ha ricevuto. Ha usato i suoi social per denunciare tali minacce e per invitare a denunciare quando si è vittime di questi episodi. Su Instagram ha detto: “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jolanda Renga denuncia una tentata estorsione