Job day | colloqui e orientamento professionale all’ex Chiesa del Carmine

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persone e Imprese: un incontro per costruire un futuro insieme. Questo il titolo del Job day organizzato dai Centri per l’impiego della provincia di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza, per mercoledì 22 ottobre (dalle ore 14,30 alle 17,30) al Laboratorio Aperto Piacenza - Ex. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cinisello Balsamo, colloqui di selezione con le aziende e 100 offerte di lavoro al Job Day - Cinisello Balsamo (Milano), 9 aprile 2024 – Colloqui di selezione con 100 offerte di lavoro e servizi di consulenza offerti dal centro per l’impiego nell’area metropolitana del Nord Milano. Da ilgiorno.it

Lavoro: Job day a Oristano, 1400 colloqui con 140 aziende - Formazione e orientamento per gli studenti, nuove opportunità per chi cerca un'occupazione e per le imprese. ansa.it scrive

Inclusive Job Day: una giornata di colloqui per persone con disabilità in cerca di lavoro - 00, il primo Inclusive Job Day, un appuntamento voluto per favorire l’incontro tra i candidati e le aziende che hanno una ... Si legge su disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Job Day Colloqui Orientamento