Jil Sander e Puma hanno creato una nuova versione della King Avanti

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sembra che la parola d’ordine nel nuovo Jil Sander di Simone Bellotti sia “ricordare”. Vale per il video presentato a luglio e ambientato ad Amburgo – la città dove nel 1968 Jil Sander fondò l’omonima maison – e vale per la collezione PrimaveraEstate 2026, giocata sulla mediazione tra l’heritage del marchio e la visione del suo nuovo direttore creativo. Il ricordo è anche alla base della nuova collaborazione di Jil Sander con Puma, che, dopo ventisette anni, tornano a lavorare insieme per la rinascita della silhouette King Avanti, diventata famosa per la sua linguetta simile a quella di una scarpa da calcio e per le linee essenziali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jil Sander e Puma hanno creato una nuova versione della King Avanti

Contenuti che potrebbero interessarti

ATTENZIONE RAVENNA - Barbiano Venerdì sera 26 settembre è scomparso nel nulla Puma, il nostro gatto di circa 3 anni, maschio sterilizzato, è docile e dolce come un bambolotto. Scomparso da Barbiano zona Parco Conti, siamo disperati...Puma deve a - facebook.com Vai su Facebook

La sfilata di Jil Sander è un tuffo negli anni '90, «onesto e fedele a se stesso», come ci svela il nuovo direttore creativo, Simone Bellotti - E spiega che se la parola d'ordine della fondatrice era “purezza”, la sua è “onestà” ... Segnala vogue.it

Jil Sander lancia una co-lab con Puma. La prima volta fu nel 1998 - Il brand di Otb, disegnato da Simone Bellotti, e l’azienda tedesca di sportswear ripropongono una nuova reinterpretazione della sneaker King avanti in pelle blu navy e in edizione limitata. Da msn.com