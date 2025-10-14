Jesse Perret | Diurnal
Progetto Spazio Libero presenta Diurnal, mostra personale di Jesse Perret, ospitata dal 23 al 28 ottobre 2025 presso Cascina San Gregorio Vecchio, che per l’occasione apre al pubblico dopo diversi anni di abbandono. L’esposizione segna la seconda tappa del percorso itinerante del progetto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
