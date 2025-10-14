Jesi in attesa del Don Giovanni c' è la guida all' opera

Jesi (Ancona), 14 ottobre 2025 - In attesa della prima di “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, che venerdì (ore 20,30) e domenica ( ore 16) inaugura la 58esima Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi, sono diversi gli appuntamenti di introduzione e approfondimento dell’opera. Si parte domani (ore 16) con l’anteprima giovani, il tradizionale percorso riservato agli studenti e a coloro che partecipano al progetto di formazione “Musicadentro” 2025, il percorso di avvicinamento all’opera e al suo compositore, tenuto dal musicologo Cristiano Veroli, La “Guida all’opera”, aperta a tutti, propone due momenti a cura di Cristian Carrara, direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini: online in streaming gratuito su www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

