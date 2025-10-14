Jenny Guardiano è fidanzata con Giovanni Tarantino | Mi rende felice e mi sorprende da Tony Renda neanche un fiore

Jenny Guardiano rompe il silenzio e in un'intervista a Fanpage.it racconta l'amore con il nuovo fidanzato Giovanni Tarantino, un imprenditore. L'ex volto di Temptation Island si è lasciata alle spalle i sette anni di relazione con Tony Renda: "Giovanni passa ogni giorno a rendermi felice, mi include in tutto, è dolce, buono e si impegna nel lavoro. Avevo smesso di credere negli uomini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: “Ecco perché non ne avevo mai parlato finora” “Posso farcela da sola, ma insieme é più bello” ha scritto l’influencer sui social - facebook.com Vai su Facebook

Jenny Guardiano è fidanzata con Giovanni Tarantino: “Mi rende felice e mi sorprende, da Tony Renda neanche un fiore” - it racconta l’amore con il nuovo fidanzato Giovanni Tarantino, un imprenditore. fanpage.it scrive

Tony Renda di Temptation Island ha una nuova fidanzata?/ Jenny Guardiano dimenticata: “Beccato a Ibiza con…” - Non sono soltanto i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ad alimentare il gossip di questa calda estate, ma anche alcuni che hanno fatto appassionare il pubblico nelle scorse ... Da ilsussidiario.net

Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: “Ecco perché non ne avevo mai parlato finora” - Temptation Island, Jenny Guardiano esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: “Ecco perché non ne avevo mai parlato finora”. Come scrive isaechia.it