Jennifer Aniston | Non ho mai voluto adottare voglio che ci sia il mio Dna in mio figlio

«È sempre stato così, egoista o no, è ciò che ho sempre desiderato», ha spiegato l’attrice, che non ha mai nascosto di aver affrontato un lungo percorso di fecondazione in vitro che non ha avuto successo e di aver, alla fine, fatto pace con la realtà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Aniston: «Non ho mai voluto adottare, voglio che ci sia il mio Dna in mio figlio»

