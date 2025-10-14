Jazz senza confini | Ottolini col trio Osaki all’Atelier Musicale
Un appuntamento da segnare in agenda: sabato 18 ottobre, a Milano, l'Atelier Musicale ospita il ritorno di Mauro Ottolini con il trio Osaki. Un pomeriggio che intreccia sguardi, memorie e invenzione, portando in scena un viaggio sonoro che attraversa culture, idiomi e suggestioni con la naturalezza del racconto condiviso. Il ritorno di Mauro Ottolini
