Inter News 24 Javier Zanetti, simbolo e stella dell’Inter del triplete, compie un nuovo importante passo: nuovo impegno internazionale per la bandiera nerazzurra. Javier Zanetti, storica bandiera dell’Inter e icona del calcio italiano, è stato eletto Vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale del calcio della FIFA. Il dirigente argentino porta con sé un’esperienza unica maturata sia come calciatore, con oltre vent’anni di carriera tra i nerazzurri e la Nazionale argentina, sia come dirigente sensibile ai temi sociali e alla promozione dei valori etici nello sport. La nomina rappresenta un riconoscimento internazionale alla sua figura, capace di coniugare professionalità, impegno e attenzione alle cause sociali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Javier Zanetti nominato Vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale FIFA: il comunicato