Jashari vede il traguardo | c’è la data per il rientro al Milan Si ma dove giocherà?
Ardon Jashari vede finalmente la luce in fondo al tunnel: c'è la data per il possibile rientro con il Milan. Quanto spazio avrà? L'analisi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Milan: Jashari vede la luce. Quando torna. Le news -) https://milanworld.net/threads/milan-jashari-vede-la-luce-quando-torna.155128… #Milan #Jashari #Calcio #News - X Vai su X
Al New Balance Stadium c’è anche Jashari: il centrocampista del Milan è a Bergamo per seguire i suoi ex compagni ? - facebook.com Vai su Facebook