Jashari | spunta la possibile partita per il rientro Dove lo vede Allegri? Quanto spazio avrà al Milan?

Ardon Jashari vede finalmente la luce in fondo al tunnel: c'è la data per il possibile rientro con il Milan. Quanto spazio avrà? L'analisi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Jashari prosegue il suo percorso di recupero: ecco quando potrebbe rientrare in campo - Ardon Jashari, out da fine agosto a causa di una frattura composta del perone destro rimediata in allenamento dopo uno scontro con il compagno di squadra Santiago Gimenez, sta proseguendo il ...

