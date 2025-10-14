Jannik Sinner | Speriamo di finire l’anno al meglio Tsitsipas serve bene sarà difficile
Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che mercoledì 15 ottobre farà il proprio esordio al Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo incrocerà il greco Stefanos Tsitsipas (numero 24 del ranking ATP) nel match che metterà in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo spagnolo Carlos Alcaraz attende il vincente di Fritz-Zverev. Jannik Sinner, che si presenterà alla competizione da campione in carica e che spera di alzare nuovamente al cielo il trofeo con gli annessi sei milioni di dollari di montepremi, ha parlato del suo avvicinamento a questo evento durante la conferenza stampa: “ Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei – Vienna, Parigi, Torino – e speriamo di finire l’anno al meglio “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Jannik Sinner esordisce domani, contro Tsitsipas, al Six Kings Slam di Riad, e rassicura i suoi tifosi: "Ho fatto due giorni di pausa" dopo i crampi a Shanghai, "e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene e speriamo di finire per bene l'anno". #ANSA - X Vai su X
JANNIK VUOL TORNARE "RE" | Sinner difende il titolo al Six King Slam di Riyadh: sfida con Tsitsipas per tornare al top leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/14/sinner-difende-il-titolo-al-six-king-slam-di-riyadh-sfida-con-tsitsipas-per-tornare-al-top/ - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner: “Speriamo di finire l’anno al meglio. Tsitsipas serve bene, sarà difficile” - Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che mercoledì 15 ottobre farà il proprio esordio al Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal ... Secondo oasport.it
Sinner: «Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Pronto a giocare qui a Riad, poi Vienna, Parigi, Torino e speriamo di finire per bene l'anno» - Sinner recuperato, in forma fisicamente e mentalmente, parola del campione altoatesino: «Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Lo riporta msn.com
Six Kings Slam, Sinner affronta Tsitsipas: "Ho riposato e mi sento bene" - Dopo i crampi a Shanghai, il campione altoatesino affronterà domani Tsitsipas nei quarti di finale del torneo esibizione di Riad ... Secondo msn.com